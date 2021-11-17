هيئة ميناء دمياط تعلن حركة السفن خلال آخر 24 ساعة

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة ميناء دمياط حركة السفن خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث استقبل الميناء 23 سفينة صادر ووارد، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 6519 طنا، تشمل: 750 طن نترات و1719 طن سوبر فوسفات و4050 طن أسمنت.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 31831 طنا تشمل: 4446 طن قمح و1234 طن خشب زان و4637 طن أبلاكاش و3474 طن فول و1002 طن حديد و5038 طن خردة و12000 طن ذرة.

وسجل إجمالى حركة الصادر من الحاويات 314 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (باذنجان و بطاطا وبطاطس وفاصوليا وخرشوف وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (ريحان وفول وليمون وفلفل ونعناع) وفواكه (بلح ومندولين وفراولة) يجرى تصديرها إلى كل من الإمارات والجزائر وبلجيكا وفرنسا وإنجلترا ونيوزلاندا وأمريكا وألمانيا ومالطا وفيتنام وإندونيسيا وسلوفينيا وسريلانكا وباكستان وسنغافورة.

