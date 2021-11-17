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هيئة ميناء دمياط تعلن حركة السفن خلال آخر 24 ساعة

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة ميناء دمياط حركة السفن خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث استقبل الميناء 23 سفينة صادر ووارد، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 6519 طنا، تشمل: 750 طن نترات و1719 طن سوبر فوسفات و4050 طن أسمنت.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 31831 طنا تشمل: 4446 طن قمح و1234 طن خشب زان و4637 طن أبلاكاش و3474 طن فول و1002 طن حديد و5038 طن خردة و12000 طن ذرة.

وسجل إجمالى حركة الصادر من الحاويات 314 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (باذنجان و بطاطا وبطاطس وفاصوليا وخرشوف وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (ريحان وفول وليمون وفلفل ونعناع) وفواكه (بلح ومندولين وفراولة) يجرى تصديرها إلى كل من الإمارات والجزائر وبلجيكا وفرنسا وإنجلترا ونيوزلاندا وأمريكا وألمانيا ومالطا وفيتنام وإندونيسيا وسلوفينيا وسريلانكا وباكستان وسنغافورة.
 

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 110 حاويات مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1422 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 106289 طنا، ينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 73354 طنا.
 

كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2609 طن قمح متجهين إلى صوامع بنى سويف وكفر الشيخ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4167 شاحنة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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