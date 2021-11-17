شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة ميناء دمياط تعلن حركة السفن خلال آخر 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 31831 طنا تشمل: 4446 طن قمح و1234 طن خشب زان و4637 طن أبلاكاش و3474 طن فول و1002 طن حديد و5038 طن خردة و12000 طن ذرة.
وسجل إجمالى حركة الصادر من الحاويات 314 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (باذنجان و بطاطا وبطاطس وفاصوليا وخرشوف وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (ريحان وفول وليمون وفلفل ونعناع) وفواكه (بلح ومندولين وفراولة) يجرى تصديرها إلى كل من الإمارات والجزائر وبلجيكا وفرنسا وإنجلترا ونيوزلاندا وأمريكا وألمانيا ومالطا وفيتنام وإندونيسيا وسلوفينيا وسريلانكا وباكستان وسنغافورة.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 106289 طنا، ينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 73354 طنا.
كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2609 طن قمح متجهين إلى صوامع بنى سويف وكفر الشيخ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4167 شاحنة.