شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع التونسى يجدد شكره لمصر لوقوفها إلى جانب بلاده فى مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد وزير الدفاع التونسى عماد مميش، اليوم /الأربعاء/ شكره للجانب المصري لوقوفه إلى جانب بلاده في مواجهة جائحة (كوفيد- 19).

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الدفاع التونسية، خلال استقبال الوزير التونسي للسفير إيهاب فهمي سفير مصر بتونس بمقر الوزارة. واستعرض الجانبان الروابط الأخوية التاريخية العريقة القائمة بين البلدين الشقيقين، كما أكدا على الإرادة المشتركة لمزيد من العمل من أجل الارتقاء بالتعاون العسكري وتوسيع مجالاته وتنويع مسالكه على غرار التدريب وتبادل الخبرات والصحة العسكرية.

يذكرأن، أعلنت وزارة الصحة التونسية بأنه تم تطعيم 25 ألفا و847 شخصا باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال يوم أمس من بينهم 6 آلاف و343 شخصا تلقوا الجرعة الثانية.

وأوضحت الوزارة - في بيان لها - أن 4 ملايين و809 آلاف و585 شخصا قد استكملوا التلقيح، فيما بلغ العدد الإجمالي للجرعات التي تم توزيعها 9 ملايين و926 ألفا و889 جرعة بينها 16 ألفا و343 جرعة للسفر.

ولفتت الوزارة إلى أن عدد الأشخاص المسجلين فى منظومة "إيفاكس" المخصصة للحصول على اللقاح بلغ 6 ملايين و909 آلاف و317 شخصا حتى الآن.