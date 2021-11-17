شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف عمل مراكز الثقافة الإسلامية وإعداد محفظى القرآن بعد توقفها بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، استئناف عمل مراكز الثقافة الإسلامية ومراكز إعداد محفظي القرآن الكريم دورها التثقيفي والتوعوي في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وإعداد محفظي القرآن الكريم الذين يجمعون بين حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه ومقاصده العامة، أول ديسمبر.

وقالت وزارة الأوقاف فى بيان اليوم، إن مراكز الثفافة الإسلامية ومراكز إعداد محفظي القرآن الكريم، كانت قد توقفت عامًا كاملاً في ظل ظروف جائحة كورونا، وتستأنف عملها أول ديسمبر المقبل.

يذكر أن وزارة الأوقاف قررت تدريس قضايا التجديد من خلال إصداراتها المتميزة في سلسلة "رؤية" التي تصدر بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب بوزارة الثقافة، وذلك في جميع مراكز الثقافة الإسلامية ومراكز إعداد محفظي القرآن الكريم، ليكون محفظ القرآن الكريم وحافظه - على حد سواء - على إدراك تام وفهم دقيق لمعانى ما يحفظون، لنجمع بين حفظ القرآن وفهمه ومعانيه ومقاصده السامية فهما دقيقا يراعي فقه الواقع في ضوء الحفاظ على ثوابت الشرع الحنيف.

وقالت الوزارة، إن ذلك يأتى في إطار إيمان وزارة الأوقاف بأهمية إعمال العقل في فهم النص، ومواكبة قضايا العصر ومستجداته، وعدم الجمود عند ظواهر بعض النصوص دون فهم دقيق أو إدراك كاف لفهم معانيها ومراميها ومقاصدها العامة.