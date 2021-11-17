شكرا لقرائتكم خبر عن "حقوق عين شمس" تنشئ وحدة الحقوق الطلابية لتلقى شكاوى الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة عين شمس عن إنشاء كلية الحقوق برئاسة الدكتور محمد صافى عميد الكلية وحدة الحقوق الطلابية والتى تتمثل مهمتها فى تلقى شكاوى الطلاب معلومة المصدر بالطرق الإلكترونية والتقليدية، ودراستها فى سرية تامة ورفع توصياتها لعميد الكلية.

وقالت الجامعة في بيان اليوم، إن الوحدة تضم فى عضويتها أعضاء من هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب، وخصصت الوحدة إيميل لتلقى شكاوى الطلاب وهو: "[email protected]"، بالإضافة إلى تلقى شكاوى الطلاب بمقر الوحدة بإدارة رعاية الشباب بالكلية.

ويذكر أن جامعة عين شمس، بدأت الإثنين الماضى تطبيق قرارات مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بعدم السماح للطلاب بدخول الجامعة إلا بعد تقديم شهادة تُثبت الحصول على اللقاح، وأيضًا عدم السماح لأي موظف بالدخول إلى مقر عمله إلا لمن حصل على التطعيم ضد فيروس كورونا ، ويستثنى من ذلك في حالة وجود عذر مرضي مقبول مع إجراء تحليل PCR قبل السماح لهم بالدخول ويكرر ذلك أسبوعيًا.

وشهدت البوابات الرئيسية للجامعة تشديدات من قبل الأمن الإداري على الطلاب بضرورة إبراز شهادة التطعيم.