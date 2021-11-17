شكرا لقرائتكم خبر عن سفير سلطنة عمان: مصر لها دور مهم لدعم الاستقرار والسلام فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سفير سلطنة عمان بالقاهرة مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية عبدالله بن ناصر الرحبى، إن مصر تلعب دورا مهما في دعم استقرار والسلام في ليبيا اعتمادا على الحوار ودعم إجراء الانتخابات المقبلة في ديسمبر في ظل أجواء إيجابية، كما تدعم عدم التدخل في شئون الدول الأخرى ودعم السلام القائم على الحوار ، وهى الرؤية ذاتها التي تؤمن بها سلطنة عمان فى عدم القبول بالتدخل في الشئون الداخلية للدول.

جاء هذا في سياق إجابة السفير عن سؤال طرحه الخليج 365، حول الأوضاع فى ليبيا وتوقعاته للفترة المقبلة خاصة أنها مقبلة على إجراء الانتخابات فى ديسمبر المقبل، خلال لقاء السفير بعدد من الصحفيين اليوم بمقر السفارة، عن رؤية السفير للرسالة التي يقدمها منتدى شباب العالم خاصة أنها ستكون مشاركته الأولى منذ توليه منصب سفير للسلطنة بالقاهرة.

وأكد السفير أن سلطنة عمان ومصر تجمعهما علاقات تقارب وأخوة إضافة لتشابك الرؤى وترابطها ، فمصر وعمان تؤمنان بالسلام الذى لا يأتي إلا من خلال الحوار والحوار مبنى على التسامح، وهذا جعل الدولتين متطابقتان في كثير من الرؤى .

وأضاف، أن الجميع يترقب ما ستسفر عنه الانتخابات المقبلة في ليبيا وهى مهمة للغاية ، وأعرب السفير العمانى عن أمنياته بالاستقرار والازدهار للشعب الليبى .

وعلى صعيد متصل، أكد أن السفير أن عُمان تسعى لبناء علاقات ودية مع الدول الشقيقة .

ومن جهة ثانية، أشار السفير العُمانى إلى أن منتدى شباب العالم يمثل تجربة رائدة مهمة قدمتها مصر ومباردة تحسب للدولة المصرية وللرئيس السيسى والتي يبرز من خلالها هذا الاهتمام بالشباب ورؤاهم، فالشباب هم عماد أي دولة ومستقبل العالم وأمل الشعوب في نهضتها.

أضاف أن من خلال النسخ المتعددة لهذا المنتدى تُطرح الكثر من القضايا والبرامج التي تهتم بالشباب، وشدد على حرص السلطنة على المشاركة مشيرا إلى أن السلطنة قد سبق وطرحت رؤيتها بالاهتمام بالشباب من خلال تخصيص عام أطلقت عليه "عام الشبابا"، وحقق نتائج إيجابية .