شكرا لقرائتكم خبر عن سفير عمان لـ"الخليج 365": "منتدى الشباب" تجربة رائدة قدمتها مصر للعالم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سفير سلطنة عمان بالقاهرة مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية عبدالله بن ناصر الرحبى، منتدى شباب العالم يمثل تجربة رائدة مهمة قدمتها مصر ومباردة تحسب للدولة المصرية وللرئيس السيسى، التي يبرز من خلالها هذا الاهتمام بالشباب ورؤاهم، فالشباب هم عماد أي دولة ومستقبل العالم وأمل الشعوب في نهضتها.

أضاف أن من خلال النسخ المتعددة لهذا المنتدى تُطرح الكثر من القضايا والبرامج التي تهتم بالشباب، وشدد على حرص السلطنة على المشاركة مشيرا إلى أن السلطنة قد سبق وطرحت رؤيتها بالاهتمام بالشباب من خلال تخصيص عام أطلقت عليه "عام الشبابا"، وحقق نتائج إيجابية.

وأشار السفير إلى حرصه وحرص السلطنة على المشاركة هذا العام في النسخة الرابعة لهذا المنتدى المقرر عقدها في الفترة من 10 إلى 13 يناير المقبل بمدينة شرم الشيخ ، مشيرا لمشاركة سلطنة عمان سابقا في المنتدى على المستويين الرسمي والشبابى من خلال مجموعة من شبابا السلطنة وقد انبهروا بما وجدوه من تنظيم وأطروحات .

جاء هذا في سياق إجابته عن سؤال طرحه الخليج 365، خلال لقاء السفير بعدد من الصحفيين اليوم بمقر السفارة، عن رؤية السفير للرسالة التي يقدمها منتدى شبابا العالم خاصة أنها ستكون مشاركته الأولى منذ توليه منصب سفير للسلطنة بالقاهرة.

وجاء لقاء السفير مع صحفيي الشئون العربية قبيل احتفال السلطنة المقرر غدا بعيدها الوطنى الـ 51.

وقد تميز اللقاء الذى امتد لأكثر من ساعتين بأجواء ودية، تطرق السفير خلاله للحديث عن دراسته وعمله سابقا في المجال الإعلامى كمحرر في الإذاعة، ومن ثم ظل داعما لدور الإعلام الجاد في مؤازرة الأهداف الرامية لتحقيق التنمية والاستقرار والسلام.