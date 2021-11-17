شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الأزهر يلتقى رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الأربعاء، الشيخ عبد الرحمن بن محمد آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى ‏للشئون الإسلامية بالبحرين، عضو مجلس حكماء المسلمين، على هامش القمة العالمية بين أصحاب الأديان، والتى ‏تنظمها وزارة التسامح والتعايش الإماراتية، بحضور عدد من العلماء والقادة الدينيين حول العالم، تحت شعار: "نحو عالم ‏متعاطف من خلال التسامح والإيمان والتفاهم".‏

وأكد الدكتور محمد الضوينى عمق العلاقات بين الأزهر ومملكة البحرين، وتقديره لدور البحرين فى خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، مشيرا إلى أن الأزهر حريص على مد جسور التواصل مع قادة ‏الأديان حول العالم لنشر رسالته الوسطية، وتصحيح الصورة النمطية عن الإسلام، وبيان أن الإسلام على مر التاريخ قدم ‏السلام والخير للإنسانية، وحث المسلمين على التعامل بالحسنى والكلمة الطيبة مع غيرهم من أتباع الديانات الأخرى، حتى تسود روح الأخوة بين الجميع وتنعم المجتمعات بالأمن والخير والأمان.

من جانبه، أعرب الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن ‏تقديره للدور الذى يقوم به الأزهر فى خدمة الدين الإسلامى والإنسانية، مؤكدًا اعتزاز بلاده بالأزهر ‏ وإمامه الأكبر شيخ الأزهر، وتطلع بلاده ‏لزيارة فضيلة الإمام، مقدمًا نسخة من كتابه "تاريخ القضاء فى البحرين"، لوكيل الأزهر، ‏الذى يوثق مسيرة القضاء ‏منذ عام 1783م مع قيام الدولة البحرينية الحديثة.‏