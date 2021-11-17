شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: تحصين أكثر من 345 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت أمس بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وأوضح التقرير أنه تم تحصين 172 ألفا و512 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم " 86 ألفا و522 رأس أبقار، 59 ألفا و719 رأس جاموس، 24 ألفا و445 رأس أغنام، 1826 رأس ماعز".

وتحصين 172 ألفا و512 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينهم " 86 ألفا و522 رأس أبقار، 59 ألفا و719 رأس جاموس، 24 ألفا و445 رأس أغنام، 1826 رأس ماعز.

وتناشد الهيئة العامة للخدمات البيطرية المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.