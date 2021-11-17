شكرا لقرائتكم خبر عن سفير موسكو بالقاهرة: العلاقات المصرية الروسية تمر بمرحلة طيبة فى أجواء من التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب سفير روسيا بالقاهرة جيورجي بوريسينكو عن تقديره لجهود رئيسة المجلس التنسيقى للمغتربين الروس فى مصر لودميلا سلامة، وجميع المواطنين الروس فى مصر ومساهماتهم الكبيرة فى نشر الثقافة الروسية.

وأكد فى كلمته خلال افتتاح الدورة 27 للمجلس التنسيقي للمغتربين الروس في مصر، اليوم الأربعاء، أن العلاقات المصرية الروسية تمر بمرحلة طيبة في أجواء من التعاون المشترك، حيث بدأ تفعيل تنفيذ عدة مشروعات كبرى في مصر مع تبادل الزيارات الرسمية وآخرها وزير الخارجية سامح شكري.

جاء ذلك بحضور مراد جاتين مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر، والقنصل الروسي طوربال أوطايف وشريف جاد رئيس الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية وفاليرى بريبتكوف مدير المدرسة الروسية وممثلي الجمعيات الروسية في مصر الذين حضروا من القاهرة والإسكندرية والغردقة.

ونقل بيان للمركز الثقافي الروسي بالقاهرة اليوم عن لودميلا سلامة الإشادة بالجهود الطيبة لأبناء الجالية الروسية في المدن المصرية المختلفة وحرصهم على الارتباط بالوطن الأم وتنظيم الأنشطة والاحتفالات القومية المختلفة، وتشكيل الفرق الفنية واتحاد للشباب للمساهمة في تقديم صورة مشرفة للثقافة الروسية.

ومن جانبه، قال بينما مراد جاتين إن البيوت الروسية في القاهرة والإسكندرية مفتوحة للجالية الروسية لتقديم الأنشطة المتنوعة لتكون جسراً للتواصل بين الشعبين والثقافتين، مؤكدا اعتزازه بالجهود الكبيرة التي تُبذل من المجلس التنسيقي للمغتربين الروس برئاسة لودميلا سلامة، مشيرا إلى وجود خطة عمل مع المجلس خلال عام 2022.

وبدوره، شرح أوطايف الإجراءات القنصلية التي يجب أن يتبعها المواطنون الروس وضرورة الالتزام بالقوانين السارية في مصر، مؤكداً أن هناك تسهيلات وتخفيضات لأبناء الجالية الروسية في توثيق المستندات بالقنصلية.

وأكد شريف جاد رئيس الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية، أن جمعية الخريجين تحرص على حضور لقاءات المجلس التنسيقي للمغتربين الروس لمناقشة أفكار التعاون المشترك والتنسيق وأنشطة العام القادم، حيث سبق ونظمنا معاً احتفالية فنية لأيام الثقافة الروسية بقلب القاهرة في شارع المعز، مشيرًا إلى حرصه على مد جسور التواصل بين الجالية الروسية والإعلام المصري من خلال المشاركة في البرامج المختلفة لإلقاء الضوء على الثقافة والتقاليد والعادات الروسية.