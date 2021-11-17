شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يكرم 22 متدربا من 17 دولة أفريقية بالمركز القومى لبحوث المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري 22 متدربا من عدد من الدول الأفريقية، وتسليمهم شهادات إتمام المشاركة في الدورة التدريبية الثانية في مجال "تصميم ومعايرة وتشغيل وصيانة المنشآت المائية"، والتى ينظمها المركز القومى لبحوث المياه التابع للوزارة.

ورحب عبد العاطى بالمتدربين الأفارقة بوجودهم في مصر، مهنئا باجتيازهم لهذه الدورة التدريبية، ومعربا عن أمله في تحقيق الهدف المرجو منها فى رفع قدرات المشاركين على المستوى الفنى ، وتبادل الخبرات والأفكار بين المتدربين من مختلف الدول.

وصرح عبد العاطى بأن هذه الدورة تعد أحد الدورات التدريبية التى تقدمها الوزارة للمتدربين من الدول الإفريقية الشقيقة فى مجال المياه بهدف دعم القدرات البشرية للمتخصصين بالدول الإفريقية بما يسمح بتحسين عملية إدارة الموارد المائية بهذه الدول.

الجدير بالذكر أنه تم عقد الدورة التدريبية "تصميم ومعايرة وتشغيل وصيانة المنشآت المائية" بمركز التدريب الإقليمى التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا بالمركز القومى لبحوث المياه، خلال الفترة من 17 أكتوبر حتى 17 نوفمبر بهدف تدريب الباحثين والمتخصصين من أبناء القارة الافريقية على التصميم والتشغيل الأمثل للمنشآت المائية والمتابعة الدورية لها للحفاظ على اتزانها وسلامتها بالاضافة الى الصيانة الدورية لها للحفاظ على المياه ، وذلك بمشاركة (22) متدرب من (السودان – تنزانيا - الكونغو الديمقرطية - جنوب السودان - رواندا - بوروندى – مالاوى – غانا - بوركينافاسو – تشاد – الجابون – غينيا كوناكرى – غينيا بيساو – مالى – النيجر – سيراليون - أنجولا - مصر) .