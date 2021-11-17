شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين": ارتفاع سعر السكر مرتبط بموجة تضخم عالمية وتراجعه منتصف يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس شركة الدلتا للسكر، إحدى شركات وزارة التموين، إن ارتفاع أسعار السكر مرتبط بموجة تضخم تحدث بمختلف أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن أسعار السكر ستشهد تراجعا بداية من منتصف يناير المقبل، كون السوق يشهد ضخ 1.8 مليون طن سكر فى الفترة من فبراير حتى يوليو.

وتابع اليزيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى فى برنامج "صالة التحرير" ارتفاع أسعار السكر ناتج عن زيادة أسعار الطاقة، كون السكر يستخدم كبديل للطاقة في بعض الدول، مشيرًا إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات مرنة استباقية للتغلب على أزمة ارتفاع السكر.

وأضاف: سعر الكيلو فى بعض الدول يصل إلى 2 جنيه إستريلني للكيلو، ما يعادل حوالي 40 جنيها، وفي المقابل ما زال سعر كيلو سكر التموين بـ 8.50 جنيها.

وطمأن رئيس شركة الدلتا للسكر المواطنين: "لدينا احتياطي استراتيجي من السكر يصل إلى 5 شهور، وهناك استقرار في أسعاره"، مشيرا إلى أن سعر كيلو السكر في الأسواق الحرة يصل إلى 13 جنيها، ويختلف وفقا لطبيعة العبوة، وأؤكد أن السعر المتوافر بمصر اقتصادي وفي متناول الجميع، وأقل من الأسعار المتاحة عالميا".