رئيس القومي للمرأة تشارك في برنامج التطوير الذاتي والمهني للقيادات النسائية بالقطاع الحكومي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي اليوم في برنامج التطوير الذاتي والمهني للقيادات النسائية بالقطاع الحكومي في إطار مشروع الحوكمة الإقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة سلوى طبالة استشاري أول الحوكمة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر والدكتورة شريفة شريف الرئيس التنفيذي بالمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة وجيسون تيلور مدير مكتب الديمقراطية والحوكمة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والأستاذة نسرين بغدادي وماجد عثمان عضوا المجلس القومي للمرأة.

وأعربت مرسي، عن سعادتها بحضور هذا البرنامج الذي يهدف إلى تحقيق استمرارية الدعم المقدم إلى خريجات البرنامج القيادي بالمعهد وخاصة عند عودتهن إلى دورة العمل

وأكدت على التعاون مع مشروع الحوكمة الإقتصادية والجهات المعنية لتنفيذ خطة التدريب بحرفية عالية واقتراح سياسات تسهل على المرأة العاملة القيام بعملها.

وأشارت الدكتورة مايا، إلي أن مصر هي أول دولة على مستوى العالم تصدر ورقة سياسات حول الاستجابة لاحتياجات المرأة والفتاة خلال جائحة كوفيد-19

وكان المجلس قد أطلق "آلية لرصد السياسات والبرامج المستجيبة لاحتياجات المرأة خلال جائحة فيروس كورونا" كآلية لرصد ومتابعة تنفيذ تلك السياسات وفعالية المرأة واتخاذ القرار والحماية من العنف والتأثير على الفرص الاقتصادية والبيانات والمعرفة، مشيرا إلي أنه تم رصد 165 تدبير وقرار و إجراء وقائي داعم للمرأة المصرية

وأكدت مرسي، على دعم الإرادة السياسية للمرأة والتي تساعد على التحرك المختلف في كافة القطاعات لوصولها لصناعة القرار ثم تلبية كل احتياجاتها، مشيرا إلى أهمية خلق جيل جديد من الشباب في المؤسسات قادر على الإدارة

كما أكدت رئيسة المجلس على ضرورة التقييم الدوري للمرشدين في هذا البرنامج مشيرا إلي أهمية شعور المرأة بثقة بالنفس عالية وبالأمان والأمن على مركزها داخل المؤسسات.

وأشارتإلى تعاون البنك المركزي المصري ووزارة التخطيط مع المجلس القومي للمرأة لتنفيذ أول مجموعة تطوير ذاتي ومهني لتنمية المهارات الحياتية للشباب.

وأعربت عن أملها في تعاون كل من القطاعين العام والخاص لتبادل الخبرات والمرشدين بالإضافة إلي تحقيق البرنامج هدفه في خلق جيل من القيادات النسائية التي تستطيع أن تحتل المراكز القادمة في المستقبل في الجمهورية الجديدة.