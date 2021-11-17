الداخلية ترسل قوافل إنسانية بُمساعدات عينية لأسر متضرري السيول في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أوفدت وزارة الداخلية قوافل إنسانية لتوزيع عدد من المساعدات العينية على المواطنين بمحافظة أسوان؛ وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ولاقى ذلك قبولا واستحسانا من الأهالي مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن.

يأتي ذلك في إطار رفع الأعباء عن كاهل المواطنين وانطلاقا من المسؤولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين لاسيما المناطق الأولى بالرعاية.