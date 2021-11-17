بينها 18 مصنعا بدون ترخيص.. جهود شرطة المسطحات في 24 ساعة- (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات جهودها في شن حملات لضبط جرائم غش مستلزمات الإنتاج الزراعي والجرائم التي تضر بالبيئة.

وأسفرت الحهود عن تحرير محاضر لـ 18 مصنعا لعدم وجود تراخيص لهذه المصانع بنطاق محافظة الجيزة والقليوبية والشرقية والغربية والإسماعيلية، ،وشملت هذه المصانع بدون التراخيص أبرزها مصنع إنتاج الكيماويات ومصنع سلك ومصنع أسمدة ومصنع مستحضرات طبية ومطبعة.

وأعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية فيديو يرصد جهود الإدارة خلال 24 ساعة.