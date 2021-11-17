شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تزيل 14 حالة تعد على حرم السكة الحديد وكورنيش النيل بمنشأة القناطر والوراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت محافظة الجيزة مجهوداتها في إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة وحرم السكة الحديد والنيل واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حيث وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة مجهودات تحقيق الانضباط وازاله كافه اوجه التعديات علي الأراضي املاك الدولة والاراضي الزراعية .

وفي ذلك الإطار نفذ حى الوراق حملة لإزالة تعديات علي كورنيش النيل عبارة عن جمالون مقام بالمخالفة وقد تم ازالته، كما قام مركز ومدينة منشاة القناطر بإزالة 13 حالة تعدي علي حرم السكة الحديد بمساحة 3524 متر وجاري استكمال المجهودات وازاله كافه التعديات .

وفى السياث شنت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة منشأة القناطر بتنفيذ بإزالة 5 حالات تعدى بقرية الجلاتمة بإجمالى مساحة (620) م2 تقريباً بمتابعه محمد عبد الراضى رئيس المركز، كما قام مركز العياط بإزالة حالات تعدى بالبناء على أراضى أملاك دولة بقرية جبل جرزا التابعة للوحدة المحلية بالقطورى على مساحة 8 فدان واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بمتابعه المهندس محمود فؤاد رئيس المركز.