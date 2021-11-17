شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تسترد 10 أفدنة أملاك دولة بمنطقة جبل جرزا بالعياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت أجهزة محافظة الجيزة حملة مكبرة، لإزالة التعديات على أراضى الدولة بالعياط، أسفرت عن استرداد 10 أفدنة، أراضي أملاك الدولة متعدي عليها بمنطقة جبل جرزا بمركز العياط، بعد إزالة كافة التعديات عليها في إطار الموجه 18 لإزالة التعديات.

وفى السياق واصلت محافظة الجيزة مجهوداتها لمواجهة مخالفات البناء وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية والأراضى أملاك الدولة والتعديات على النيل والمصارف فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء المراكز والمدن.

ونفذت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة البدرشين ، حملة لإزالة التعديات على الأراضى ولاية الموارد المائية والرى (حماية النيل) بالبدرشين ضمن أعمال الموجة الثامنة عشر (المرحلة الثالثة) حيث تم تنفيذ 5 قرارات وحالتين فورى بإجمالي مساحة تصل إلى 10 آلاف م تقريبًا.

كما نفذ حى الوراق حملة لإزالة تعديات علي كورنيش النيل عبارة عن جمالون مقام بالمخالفة وقد تم ازالته، كما قام مركز ومدينة منشأة القناطر بإزالة 13 حالة تعدي علي حرم السكة الحديد بمساحة 3524 مترا وجاري استكمال المجهودات وإزالة كافة التعديات.

كما واصلت الجيزة أعمال ازالة التعديات والبروز لتوسعة شارع النيل السعيد بمركز البدرشين ورفع الطبقة المتهالكة بمسار الطريق وإجراء تنسيق عام تمهيدا لتنفيذ أعمال الرصف للطريق لما له من أهمية مرورية.