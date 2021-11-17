شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كيفية تقسيط مديونيات الشركات والمصانع لدى هيئة التأمينات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي استقبال، طلبات تقسيط مديونيات الشركات بعدما قررت الهيئة مد فترة تقسيط مديونيات الشركات والمصانع لدي التأمينات حتى 7 سنوات، لمن تزيد قيمة المديونية عن مليون جنيه، وتقسيط يصل إلى 5 سنوات للمديونيات أقل من مليون جنيه، على أن يكون مٌقدم المديونية 15% من إجمالي المبالغ المستحقة للتأمينات، وكذلك مد تراخيص السيارات التي عليها مديونيات إلى 6 أشهر بدلا من 3 أشهر حتي لا تصبح عقبة في ممارسة جميع أنشطتهم التجارية.

‎كان أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قد أكد أن الهيئة تخطو خطوات ثابتة نحو التحول الرقمي، حيث تم إتاحة 15 خدمة استعلام عبر بوابة مصر الرقمية تهم أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم وأصحاب الأعمال و السيارات، كما تم إطلاق خدمة تقديم الاستمارات الخاصة بالتأمينات "استمارة 1،2،6" من خلال موقع الهيئة الإلكتروني بما يقلل من تداول المستندات الورقية ويوفر الوقت والجهد لأصحاب الأعمال.