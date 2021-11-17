شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأسقفية تستضيف حفل إطلاق كتاب "كيف تقود وتستمتع بحياتك".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل دكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الإنجليكانية أعضاء مؤسسة "message for all nations" رسالة لكل الأمم لإقامة حفل إطلاق كتاب "كيف تقود وتستمتع بحياتك" للمؤلف القس "ديل بارك".

ومن جانبه، قدم المطران سامى نبذة عن الخدمة قائلًا: "مع نمو خدمتنا فى مناطق مختلفة من خلال تأسيس الإقليم ووجود دراسة لاهوتية احترافية من خلال كلية اللاهوت الأسقفية وتوفر العديد من الخدمات الصحية والتعليمية ورعاية اللاجئين، وأيضًا اهتمامنا بخلق علاقات مع الأخوة المسلمين بالإضافة إلى أن الكنيسة بصدد تعيين ثلاثة مطارنة جدد للابروشيات الثلاث فى الفترة القادمة، نؤمن بدور القيادة في حاضر الكنيسة ومستقبلها".



استقبال الدكتور سامى فوزى

وأضاف المطران سامى: متحمس اليوم لأنى مؤمن بأهمية تعلم نظم القيادة داخل الكنيسة ومشغول بها، خاصة وإنى فى الفترة الأخيرة رأيت نمو الخدمة فى إفريقيا واحتياج قادة الكنائس لتدريبات كثيرة فى ظل التحديات التي يواجهها القساوسة فى الشرق الأوسط.

كما ألقى القس ديل بارك مؤلف كتاب "كيف تقود وتستمتع بحياتك" نبذة عن الكتاب المترجم للغة العربية بالإضافة لأكثر من 8 لغات إفريقية ولغات أخرى حول العالم عن القيادة ومفاهيمها من منظور الكتاب المقدس، وعلى مثال تعاليم المسيح ورعايته لتلاميذه.



كتاب كيف تقود

وقال القس ديل بارك: هدف الكتاب أن يعلم قادة الكنائس كيف يسيروا على مثال المسيح فى القيادة والعيش مضيفًا: كما قال المسيح لتكن عظيمًا يجب أن تكون خادمًا لذلك يجب أن يكون القائد خادمًا أيضًا فالمسيح كان لديه رؤية أن ينمى كنيسته ويفوض تلاميذه للخدمة والقيادة فى كل العالم وكذلك القادة فى وقتنا الحالى.

واختتم القس بارك: القادة فى إفريقيا لديهم طابع حياة مختلف ولذلك فكرت أنا وزوجتى فى تدريب قادة الكنائس وزوجاتهم عن القيادة والاهتمام بعائلتهم لتكون عائلة صحية فإذا كان القس يعيش هو وعائلته حياة صحية فسيقدروا أن يقودوا ويخدموا خدمة مثمرة.

واختتم: أصلى أن نرى الكنيسة تكبر وتنمو بقاداتها من خلال كتاب كيف تقود لتدريب القادة فى كل أنحاء العالم.



جانب من الصلاة