شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق قافلة طبية لخدمة أهالي سانت كاترين ضمن "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت مع ساعات الصباح الأولى اليوم الأربعاء ومن داخل المستشفي العام بمدينة سانت كاترين بجنوب سيناء أعمال القافلة الطبية الموسعة التى تنظمها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء و مؤسسة صناع الخير للتنمية والأزهر الشريف على مدار ثلاثة أيام بداية من اليوم وحتى بعد غداً الجمعة لخدمة أهالي المناطق الحدودية ضمن جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأكد الدكتور محمد شعبان، عضو اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزرء منسق عام القافلة أن القافلة يتم تنظيمها تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وفضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر وأشراف وزيرة التضامن الاجتماعى ومتابعة واشراف السيد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وبالتعاون مع مديرية الصحة بجنوب سيناء ومجلس مدينة سانت كاترين.

وأشار شعبان إلى القافلة تشمل تقديم خدمات طبية علاجية في 13 تخصص طبى مختلف هى عيون وأطفال وأنف وأذن وجراحة عامة وجراحة أطفال وأوعية دموية ونساء وولادة وصدر وباطنة وعظام ومسالك وجلدية وتخدير وأن الخدمات المقدمة تشمل أيضاً توقيع الكشف وصرف العلاج وتشخيص الإحتياج وإجراء العمليات بمستشفى كاترين العام وأن جميع خدمات القافلة تقدم بالمجان تماماً.

وأكد هانى عبدالفتاح المدير التنفيذى لصناع الخير أن المؤسسة تشارك في قافلة سانت كاترين بقافلة عيون متكاملة من خلال مبادرة عنيك في عنينا للحد من مسببات العمى وتقديم خدمات توقيع الكشف وصرف العلاج وتشخيص الإحتياج لنظارات طبية وعمليات جراحية تمهيداً لإجراء العلميات وتسليم النظارات قريباً كذلك تشارك المؤسسة بدعم مرضى القدم السكرى ممن تم توقيع الكشف عليهم في القافلة بتوفير العلاج الشهرى لهم بالمجان كذلك توفير العلاج الشهرى لمرضى الأمراض الجلدية المزمنة شديدة الخطورة.