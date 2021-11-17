شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة ينعى النائب أحمد زيدان: كان رمزا يحتذى به للشاب المحب لوطنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وفاة النائب الشاب الخلوق أحمد زيدان عضو مجلس النواب عن دائرة الساحل، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين الذى وافته المنية أمس الثلاثاء بعد صراع مع المرض.

وأكد محافظ القاهرة، إن الراحل كان رمزا يحتذى به للشاب المحب لوطنه والذي لم يدخر جهدا من أجل خدمة وطنه سائلا المولى سبحانه وتعالي أن يتغمد الفقيد الراحل برحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد نعت النائب أحمد زيدان عضو مجلس النواب، الذى وافته المنية بعد صراع مع المرض، ووضعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، شارات سوداء على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى، حدادا على وفاة النائب الراحل أحمد زيدان عضو مجلس النواب عن التنسيقية، الذى توفى، بعد معاناة مع المرض.

وكان النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب قد كتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون ، توفى إلى رحمة الله تعالى الصديق الغالى والأخ العزيز المغفور له بإذن الله، النائب أحمد زيدان، أشهد الله أنه كان دمث الخلق محبوباً بين الناس".