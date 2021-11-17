تنمية لكل المصريين.. قفزة فى خدمات الجمهورية الجديدة (إنفوجراف)

وتهدف مبادرة "حياة كريمة" إلى تحويل أكثر من 4670 قرية مصرية إلى مجتمعات ريفية مستدامة، وتم تصنيف هذه المبادرة من قبل الأمم المتحدة كأحد أفضل الممارسات الدولية لأهداف التنمية المستدامة؛ لما لها من أثر إيجابى فى خفض معدلات الفقر، كونها أكبر مبادرة تنموية فى العالم تستهدف أكثر من 58 مليون مواطن من سكان مصر.