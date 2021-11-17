تيسير وتقنين وحزم.. توجيهات مهمة من لجنة استرداد أراضى الدولة.. إنفوجراف

القاهرة - سامية سيد - ‎عقدت لجنة إستراداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية الاستراتيجية اجتماعها الدورى لمتابعة ملف التقنين للجادين، وكشف تقرير غرفة المتابعة بوزارة التنمية المحلية الذى استعرضته اللجنة بشأن الانتهاء من تسليم نحو 39 ألف عقد تقنين للمواطنين، بالإضافة إلى 44 ألف حالة تم الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بها، وجاهزة للتعاقد بمجرد سداد المقدمات.

وجاءت هذه أبرز التوصيات..