شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توجه المدارس باستكمال إجراءات تسجيل ومراجعة بيانات الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا إلى المديريات التعليمية بشان تحصيل رسوم المصروفات المدرسية لطلاب المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني، موضحة أنه نظرا لكثرة الضغط على أقسام الإحصاء بالمديريات التعليمية، والتی أدى إلى ضعف نسبة تسجيل بيانات الطلاب، يجب قيام مسئولى وحدات المعلومات بالمدارس باستكمال إجراءات تسجيل ومراجعة بيانات الطلاب أبناء العاملين بوزارة التربية والتعليم، وكذلك بيانات الطلاب المعافين من المصروفات الدراسية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يتم طباعة كشوف بيانات أبناء العاملين والفئات المعفاه من المصروقات الدراسية، من خلال التطبيق الإلكتروني المعد خصيصا، مع استيفاء كافة التوقيعات، واعتماده من مدير المدرسة، وتسليم هذه الكشوف إلى الإدارة التعليمية قسم شئون الطلاب.

وتابعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى: ضرورة التأكيد على تحرى الدقة والحذر في تسجيل ومراجعة هذه البيانات لعدم تعرض المسئولین بالمدارس للمساءلة القانونية في حالة وجود آية أخطاء.

وأشارت الوزارة إلى أنه ياتى ذلك تم إرسال فاكس رسمي لجميع المديريات التعليمية من خلال رئيس قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات بتاريخ 4 أكتوبر الماضى، بشأن صدور القرار الوزاری رقم 119 لسنة 2021 الخاص، بتحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات مقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من الطلاب، والإجراءات الواجب إتباعها لتسجيل ومراجعة بيانات الطلاب أبناء العاملين بوزارة التربية والتعليم ، وكذلك بيانات الطلاب المعاقين من المصروقات الدراسية.