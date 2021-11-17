الرئيس السيسى يوجه بالتوسع بمشروع مستقبل مصر للاستغلال الأمثل لأصول الدولة

القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوسيع نشاط مشروع "مستقبل مصر"، بحيث يجرى تنفيذه في إطار شامل ومتكامل الأركان، لتحقيق الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتوفرة، خاصةً الأراضي الزراعية والمياه، بحيث يكون المشروع بمثابة قاطرة للتطور الزراعي في الدولة، من خلال تبني مفهوم الكيانات الزراعية العملاقة التي تتمتع بالقدرة على إحداث نقلة نوعية في قطاع الزراعة الحديثة وتحقيق الأمن الغذائي، بالإضافة إلى الاعتماد على أحدث التكنولوجيا العالمية في الري والزراعة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر القرار رقم 528 لسنة 2021 بإزالة صفة النفع العام على بعض قطع الأراضي المختلفة فى بعض المحافظات.