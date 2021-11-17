شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "العربية للتصنيع" يستقبل سفير بلغاريا لبحث الشراكة والتصنيع المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اليوم الأربعاء، الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، السفير ديان أنجيلوف كاتراتشيف سفير جمهورية بلغاريا بالقاهرة، يرافقه كل من الملحق العسكرى والمستشار التجارى بالسفارة.

وخلال اللقاء تم عرض رؤية الهيئة العربية للتصنيع بشأن تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا، كما تم بحث سبل تعزيز الشراكة مع كبري الشركات البلغارية في العديد من مجالات الصناعة الدفاعية والمدنية، بما في ذلك تدريب وتأهيل الكوادر البشرية من خلال أكاديمية التدريب بالهيئة العربية للتصنيع.

في هذا الصدد، أكد " التراس" أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوطين التكنولوجيا بالتعاون مع الخبرات العالمية، مشيرا إلى أهمية استثمار عمق وقوة العلاقات بين البلدين من خلال اللجنة المصرية البلغارية، وكيفية الاستفادة منها لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك فى مجالات التصنيع المختلفة.

وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع تتطلع لتعزيز التعاون المشترك مع كبريات الشركات البلغارية، لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة في الصناعة المحلية، لافتا إلي بحث زيادة الفرص التنافسية لتسويق الإنتاج المشترك في السوق المصرية والأفريقية والعربية.

من جانبه، أكد ديان أنجيلوف كاتراتشيف، أن النجاحات التي حققتها مصر مؤخراً في كافة المجالات، جذبت أنظار الشركات العالمية العملاقة ومنها البلغارية لتعزيز التعاون المشترك في ظل تحسن مناخ الاستثمار والاستقرار الأمني والاقتصادي الذى تتمتع به مصر حالياً، مشيدا بالعاصمة الإدارية وبحجم الإنجازات والمشروعات القومية التي تشهدها برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما أشاد "كاتراتشيف" بالإمكانيات التصنيعية والفنية للهيئة وثراء وتنوع منتجاتها الدفاعية والمدنية، وهو ما يشجع كبرى الشركات البلغارية إلى عقد الشراكات مع العربية للتصنيع لتعميق التصنيع فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، لافتا إلي اهتمام كبار المسئولين البلغاريين بحضور معرض مصر الدولي للدفاع والأمن إيدكس 2021 في دورته الثانية بالقاهرة وعقد مباحثات مشتركة مع العربية للتصنيع لتعزيز أوجه التعاون في مجال الصناعات الدفاعية.