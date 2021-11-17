شكرا لقرائتكم خبر عن بكاء أعضاء مجلسى النواب والشيوخ خلال تشييع جنازة الراحل أحمد زيدان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت جنازة الراحل أحمد زيدان عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، حضور عدد كبير من نواب البرلمان والشيوخ وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب، إلى جانب عدد كبير من أهالى الدائرة، حيث شيع الجثمان إلى مثواه الأخير، بعد أداء صلاة الجنازة عليه اليوم بمسجد الفتح بمنطقة الساحل.

والتقطت عدسة الخليج 365، خلال الجنازة مشاهدا مؤثرة للنواب والأهالى المشاركين في تشييع الجنازة، حيث خيم الحزن على جميع المشاركين، مقدمين التعازي لأسرة وأعضاء التنسيقية في وفاة الفقيد، صاحب السيرة الطيبة، والقلب المخلص في خدمة وطنه وأمته، داعين الله أن يتقبله فى الصالحين.

وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد نعت النائب أحمد زيدان عضو مجلس النواب، الذى وافته المنية بعد صراع مع المرض.

ووضعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، شارات سوداء على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى، حدادا على وفاة النائب الراحل أحمد زيدان عضو مجلس النواب عن التنسيقية، الذى توفى، بعد معاناة مع المرض.



أحمد سعد وكيل مجلس النواب خلال تشييع الجنازة



أداء صلاة الجنازة على الراحل أحمد زيدان



الأهالى خلال جنازة الراحل أحمد زيدان



الأهالى خلال جنازة النائب أحمد زيدان



الأهالى يدعون للراحل أحمد زيدان بالرحمة خلال تشييع جنازته



النائب أحمد خير الله خلال الجنازة



النائب أحمد على خلال جنازة الراحل أحمد زيدان



النائب أحمد على يشارك فى تشييع الراحل



النائب إيهاب الطماوى خلال جنازة الراحل أحمد زيدان (2)



النائب إيهاب الطماوى خلال جنازة الراحل أحمد زيدان



النائب طارق الخولى خلال تشييع الجنازة (2)



النائب طارق الخولى خلال تشييع الجنازة



النائب عبد الهادى القصبى يشارك فى تشييع الجنازة



النائب عماد خليل خلال جنازة الراحل أحمد زيدان



النائب محمد عبد العزيز خلال تشييع الجنازة



النائب مصطفى بكرى خلال الجنازة



النائبان ثروت سويلم وأمين مسعود خلال تشييع الجنازة



النائبان مصطفى بكرى ومحمد عبد العزيز خلال الجنازة



بكاء الأهالى خلال تشييع جنازة النائب أحمد زيدان



بكاء الأهالى خلال جنازة الراحل أحمد زيدان



تشييع جنازة الراحل أحمد زيدان (2)



تشييع جنازة الراحل أحمد زيدان من مسجد الفتح



تشييع جنازة الراحل أحمد زيدان



تشييع جنازة النائب أحمد زيدان



النائب شريف الوردانى



جنازة النائب الراحل أحمد زيدان



رئيس لجنة التضامن بالبرلمان يشارك فى الجنازة



سيد عبد العال رئيس حزب التجمع خلال تشييع الجنازة



مشاهد مؤثرة خلال جنازة الراحل أحمد زيدان (2)



مشاهد مؤثرة خلال جنازة الراحل أحمد زيدان (3)



مشاهد مؤثرة خلال جنازة الراحل أحمد زيدان



نواب البرلمان يشاركون فى تشييع جنازة الراحل أحمد زيدان