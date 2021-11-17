شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد مؤثرة فى وداع النائب الراحل أحمد زيدان إلى مثواه الأخير.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شيعت منذ قليل، جثمان النائب الراحل أحمد زيدان، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بطريق الواحات، من مسجد الفتح بمنطقة الساحل بشبرا، وذلك بعد أداء صلاة الجنازة على الراحل وتشييع الجثمان.

وجاء فى مقدمة الحضور أعضاء ونواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والشخصيات العامة، وشهدت الجنازة مشاهد مؤثرة من النواب فى وداع الراحل الى مثواه الأخير.

وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد نعت النائب أحمد زيدان عضو مجلس النواب، الذى وافته المنية ظهر أمس الثلاثاء بعد صراع مع المرض.

ووضعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، شارات سوداء على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى حدادا على وفاة النائب الراحل أحمد زيدان عضو مجلس النواب عن التنسيقية، الذى توفى أمس الثلاثاء، بعد معاناة مع المرض.

وتقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بأحر التعازى لأسرة وأعضاء التنسيقية فى وفاة الفقيد، صاحب السيرة الطيبة، والقلب المخلص فى خدمة وطنه وأمته، داعين الله أن يتقبله في الصالحين.