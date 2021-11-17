شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. كثافة مرورية أعلى محور صفط اللبن اتجاه جامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد محور صفط اللبن اليوم، كثافة مرورية في الاتجاه القادم من الدائرة لجامعة القاهرة، بسبب زيادة الأحمال، فيما شهد المحور في الاتجاه القادم من جامعة القاهرة للطريق الدائرى سيولة في حركة السير أمام قائدى المركبات.

وشهد شارع أحمد زويل بداية من ميدان الجيزة وحتى حديقة الأورمان سيولة مرورية في الاتجاهين.

وكانت حركة السيارات قد تباطأت بالطرق الدائرية والسريعة والرابطة بمحاور القاهرة والجيزة، خلال الذروة الأولى للزحام المروري، وظهرت كثافات مرورية متحركة، بالتزامن مع توجه الطلاب للمدارس والجامعات والموظفين والعمال إلى أماكن عملهم.

وقام رجال المرور بتعزيز تواجدهم فى الأماكن المزدحمة، ليتم إزالة اى معوقات مرورية.