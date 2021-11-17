شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان النائب الراحل أحمد زيدان من مسجد الفتح بشبرا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شيع، منذ دقائق، جثمان النائب الراحل أحمد زيدان، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بطريق الواحات، من مسجد الفتح بمنطقة الساحل بشبرا، وذلك بعد أداء صلاة الجنازة على الراحل وتشييع الجثمان.

وجاء فى مقدمة الحضور أعضاء ونواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومنهم النائب عماد خليل، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والشخصيات العامة.