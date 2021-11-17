ضبط سيدة وزوجها لقيامها بخطف طفلة من مسكن أهليتها بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات خطف طفلة من مسكن أهليتها بسوهاج، وتحديد وضبط مرتكبي الواقعة.

تلقي مركز شرطة جهينة بمديرية أمن سوهاج بلاغا من مقاول - مقيم بدائرة المركز يفيد باختطاف كريمته (سن - عام) من داخل مسكن شقيقه المواجه لمسكنه بذات الناحية، وقرر أنه حال تواجده بمدينة سوهاج ورد له اتصال تليفوني من زوجته أخبرته خلاله أنه عقب توجهها لمسكن شقيقه وبرفقتها كريمتهما قامت بتركها بداخل إحدى الغرف بمسكن شقيقه ولدى عودتها للاطمئنان على كريمتهما اكتشفت عدم تواجدها.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة خادمة "طرف عائلة الطفلة المختطفة" لها معلومات جنائية، زوجها "له معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة المراغة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وقررت الأولى بعلمها بثراء عائلة الطفلة المختطفة فاتفقت مع الثاني على اختطاف الطفلة لمساومة أهليتها لدفع فدية مالية، وعللت ذلك حتى تتمكن من إتمام زواجها من الثاني، وأضافت الأولى باستغلالها فرصة عدم تواجد أهلية الطفلة بالطابق الأرضي واتصلت بالثاني والذى حضر مُستقلاً مركبة "توك توك" قيادة صديقه (عامل - مقيم بذات الناحية) "جارى ضبطه"، وقامت باصطحاب الطفلة من داخل إحدى الغرف الكائنة بالطابق الأرضي وسلمتها للثاني.

وبمواجهة الثاني أيد أقوال الأولى، كما أرشد عن مكان تواجد الطفلة بمسكنه الكائن بذات القرية "أمكن تحريرها".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .