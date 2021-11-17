الداخلية تكشف تفاصيل خطف طفل في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة خطف أحد الأطفال بالجيزة، وتحديد وضبط مرتكبي الواقعة.

تلقت مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة بلاغا من ربة منزل ، سائق مركبة "توك توك" له معلومات جنائية - مقيمان بدائرة المركز يفيد باختطاف نجلهما (رضيع)، وأضافت الأولى أنها أثناء فترة حملها حضرت إليها جارتها (ربة منزل - مقيمة بذات الناحية) ، وعرضت عليها التوسط لها لدى إحدى الأسر لمساعدتها في مصاريف ولادتها ، وعقب ذلك تواصلت معها إحدى السيدات ، وأوهمتها بأنها تابعة لإحدى الجمعيات الخيرية ويجب إنشاء ملف لها، وعقب ولادتها بأسبوعين حضرت لمسكنها الأخيرة واستلمت منها أوراق الولادة، ومصطحبتها لأحد مكاتب التصوير بالجيزة لتصوير باقي الأوراق وغافلتها ولاذت بالهرب وبرفقتها الطفل

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة مديرية أمن الجيزة توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص (ربة منزل وشقيقتها "تحملا جنسية إحدى الدول"، مقيمتان بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان بالشرقية، جارة المـُبلغة المذكورة، زوجها "سائق").

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية تم استهدافهم وضبطهم وبرفقة الثانية والآخر "الطفل المختطف".

وبمواجهتهم اعترفوا وقرروا أن الأولى على خلاف مع زوجها.. مما أدى لانفصالهما دون الطلاق إلا أنها رغبت في العودة إليه فاختمر في ذهنها فكرة الادعاء بإنجابها طفل منه، وفـي سبيل ذلك اتفقت مع الثانية والثالثة على البحث عن سيدة على وشك الولادة للحصول على نجلها عن طريق خطفه.. فاستغلت الثالثة حمل جارتها (الـمُبلغة) وتقاضت عن ذلك مبلغ مالي ثم قامت الثانية بالتردد عليها وارتكبت الواقعة على النحو المشار إليه واختبأت وبرفقتها الطفل بشقة الزوجية بالشرقية حيث علم الرابع بارتكابهن الواقعة واحتفظ بالطفل حتى تقوم الأولى بالتواصل مع زوجها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.