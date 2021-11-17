بلا طعن.. منطوق الحكم على زياد العليمي وصحفيين بتهمة نشر أخبار كاذبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أصدرت محكمة جنح طوارئ مصر القديمة، اليوم الأربعاء، حكمها في القضية رقم 957 لسنة 2021.

وجاء منطوق الحكم كالآتي:

- حبس المحامي زياد العليمي 5 سنوات والصحفيين حسام مؤنس وهشام فؤاد 4 سنوات.

- حبس محمد بهنسي وحسام عبدالناصر 3 سنوات

- حبس فاطمة رمضان غيابيا 3 سنوات

- تغريم جميع المتهمين 500 جنيه

واتهمت النيابة العامة المتهمين بنشر أخبار كاذبة وتكدير السلم والأمن العام.

وحسب قانون الطوارئ، فإن الأحكام الصادرة من محاكمها لا يجوز الطعن عليه، لكن يمكن التقدم بتظلم على الأحكام بعد تصديق رئيس الجمهورية.