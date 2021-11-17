خنقه وألقى الجثة في الترعة.. إحالة قاتل "سائق أسوان" إلى المفتي

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

قضت محكمة جنايات أسوان، بإحالة أوراق المتهم بقتل سائق "توكتوك" بعد محاولة سرقته، إلى مفتي الديار المصرية.

استمعت المحكمة إلى دفاع المتهم الذي طعن في تقرير الطبيب الشرعي وتحريات المباحث، لكن بعد الانتهاء من سماع دفاع المتهم، أصدرت المحكمة حكمها بإحالة أوراق المتهم "م. ص" إلى مفتي الجمهورية.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مدير أمن أسوان إخطارا بالعثور جثة شاب ملقاة في ترعة قرية زرزارة، بمدينة دراو، وتوصلت تحريات المباحث الى الجثة لشاب يدعى «بكر.ر»، 20 عامًا، سائق توكتوك، من مدينة كوم أمبو.

تبين أن وراء مقتل الشاب المتهم "م.ص"، قام باستدراج المجني عليه بعد إجراء اتصال تليفوني، وطلب توصيله إلى أحد الأماكن، وفي أحد الطرق الجانبية، خنقه وتخلص من الجثة، واستولى على التوكتوك".

تمكنّت قوة من مباحث دراو وكوم أمبو من القبض على المتهم وضبط التوكتوك المسروق، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بدافع السرقة.

جرى حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتجديد له في المواعيد المحددة، وأحيل إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.