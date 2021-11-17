حبس زياد العليمي 5 سنوات والصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس 4 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قضت محكمة جنح طوارئ مصر القديمة، اليوم الأربعاء، بحبس المحامي زياد العليمي 5 سنوات وحبس الصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس 4 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة.

وكانت المحكمة أبلغت المحامين بتأجيل جلسة النطق بالحكم ثم عدلت عن قرارها وقضت بالأحكام السالفة، بحسب دفاع المتهمين محمد عيسى.

ضمت القضية 957 لسنة 2021 كل من زياد العليمي وهشام فؤاد وحسام مؤنس وحسام ناصر كامل ومحمد وبهنسي مسعد وفاطمة رمضان.

واتهمت النيابة العامة المتهمين بنشر أخبار كاذبة وتكدير السلم والأمن العام.