رفض طلب الرد في إعادة محاكمة حنين حسام المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة التيك توك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

قصت محكمة استئناف القاهرة، المنعقدة بدار القضاء، اليوم الأربعاء، الدائرة 34 مداني، بعدم قبول طلب رد محكمة حنين حسام في قضية الاتجار بالبشر.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع، قررت تأجيل جلسة إعادة محاكمته حنين حسام المعروفة إعلاميا بـ"فتاة التيك توك، بتهمة الإتجار في البشر، إلى جلسة 20 ديسمبر المقبل.

وظهرت حنين حسام بالملابس البيضاء، وانهارت بالبكاء قبل بدء الجلسة بدقائق داخل قفص الاتهام

ورفضت حنين حسام المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة التيك توك"، التصوير وقامت بمشادات كلامية مع الصحفيين المتواجدين داخل الجلسة لمنع تصويرها، قائلة:" مش عايزة اتصور".

كما أمرت المحكمة بإخراج المتهمة من القفص إلى مكان حجزها أسفل المحكمة، يذكر أن المحكمة كانت قضت بمعاقبة حنين حسام بالسجن المشدد 10 سنوات غيابياً.