بحضور فريد.. الجامعة الأمريكية تعقد مناقشة بشأن آخر تطورات البورصة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تعقد الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الأحد المقبل، بالاشتراك مع الجمعية المصرية للاستثمار المباشر مناقشة بعنوان "آخر التطورات والمستجدات في البورصة المصرية."، بحضور الدكتور محمد فريد صالح، رئيس البورصة المصرية المتحدث الرئيسي للمناقشة.

وأوضحت الجامعة في بيان، أن عبدالله الإبياري رئيس قطاع الاستثمار بصندوق مصر السيادي ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للاستثمار سيلقي الكلمة الافتتاحية في المناقشة، ويدير الحوار باسل رشدي، العضو المنتدب ورئيس قطاع الاستثمار بشركة النيل كابيتال القابضة والأمين العام للجمعية المصمرية للاستثمار المباشر.