شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة البنوك والتأمينات: نسعى لإصدار لائحة عمل جديدة للعاملين بشركات التأمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد أعضاء النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات تأييدهم المطلق للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكدوا خلال مؤتمر الجمعية العمومية أنهم سيواصلون العمل والجهد لتقديم خدمات مصرفية وائتمانية واسعة لخدمة مسيرة البناء والتقدم فى كافة الأصعدة وإقامة الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك خلال مؤتمر برئاسة جمال عقبى نائب رئيس اتحاد العمال بحضور وفدى اتحادى عمال فلسطين والأردن والقيادات التنفيذية، وأشادوا بالجهود التى تقوم بها الحكومة فى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وخاصة المتعلقة بالرعاية والحماية الاجتماعية وتوفير فرص العمل والأمان الوظيفى.

وأعلن جمال عقبى رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، نائب رئيس اتحاد العمال عن موافقة الحكومة بإصدار اللائحة الخاصة لنظم العمل بالتأمينات الاجتماعية التى يستفيد منها العاملين في القطاعين الحكومى وصندوق التأمين بالقطاعين العام والخاص، موجها الشكر للواء جمال عوض رئيس هيئة التأمينات الذى وافق على تحويلها لهيئة اقتصادية مستقلة، هدفها تطوير آليات العمل وتقديم خدمات متميزة للمنتفعين وأصحاب المعاشات.

وأشار عقبى إلى الجهود التى تبذلها النقابة العامة بشأن إصدار لائحة عمل جديدة للعاملين بشركات التأمين التى تحقق أرباحا سنوية تصل إلى 7 مليارات جنيه، موجها التحية لـ"علاء فاروق" رئيس البنك الزراعى المصرى، الذى ساهم فى تحويله إلى مؤسسة اقتصادية رائدة فى مجال دعم المشروعات الزراعية والحيوانية وتطوير نظم العمل التى منحت امتيازات واجبة للعاملين.

كما ألقى أحمد طميزة رئيس نقابة المصارف والتأمينات بفلسطين كلمة أشاد فيها بالجهود والمواقف التاريخية التى يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي لصالح الشعب الفلسطيني، وقال: "مصر ستظل أم الدنيا فهى محمية بفضل ربنا ثم جهود أبناءها المخلصون، فيما تحدث في المؤتمر سمارة الخطيب رئيس الوفد الأردنى ذاكرا العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين".