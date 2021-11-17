شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير للطلاب على لقاح كورونا بجامعة القاهرة.. شاهد نقطة التطعيم المركزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت نقطة التطعيم المركزية بجامعة القاهرة، توافد أعداد كبيرة من الطلاب للحصول على لقاح كورونا وذلك تزامنا مع تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء ولجنة إدارة أزمة كورونا بشأن عدم السماح لغير المطعمين بلقاح كورونا من الدخول إلى الحرم الجامعى والمؤسسات الحكومية.

كان الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إلتزام إدارة الجامعة بقرارات مجلس الوزراء وتكثيف المتابعة الميدانية للتأكد من تنفيذها وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد داخل الجامعة ومنها؛ ارتداء الماسك الطبي، ومراعاة التباعد الاجتماعي، وتكثيف عمليات التطهير والتعقيم للمدرجات والمعامل والمباني والمدن الجامعية لضمان سلامة جميع المشاركين في المنظومة التعليمية.

وحذر الدكتور محمد الخشت، من التهاون في تطبيق قرارات مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا أن اللقاحات تهدف إلى تقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا بما يساهم في انتظام الحياة الجامعية ومواصلة العملية التعليمية وعودة العديد من الأنشطة.