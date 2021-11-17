شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الكاثوليكية تنظم لقاءات توعية لطالبات مدارس الإسكندرية حول التنمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت صفحة كاريتاس- مصر، أن مركز "سيتى للتدريب والدراسات في الإعاقة" بالإسكندرية، التابع للكنيسة الكاثوليكية من خلال مكتب "العلاقات العامة"، ومكتب التدريب، قام بتنظيم سلسلة لقاءات أسبوعية، لتوعية طالبات المدرسة بالمرحلة الابتدائية، وذلك يوم الثلاثاء من كل أسبوع، بالتعاون مع مدرسة نوتردام دي سيون، حيث يأتى فى إطار التوعية المجتمعية لكافة فئات المجتمع.



طالبات المدارس

وتدور اللقاءات حول عدد من الموضوعات مثل: التنمر، الفروق الفردية، وتصحيح المفاهيم الخاطئة تجاه الأشخاص من أصحاب القدرات الخاصة، وذلك من خلال اللقاءات التعريفية، الألعاب الترفيهية، بالإضافة إلى بعض الأنشطة، والأفلام التوضيحية.

وفى سياق متصل، نظمت مكاتب كاريتاس- قنا، الأقصر، وأسوان، وبالتعاون مع جمعية "تنمية المجتمع" بقرية المحروسة، لقاء للشباب.

وجاء ذلك ضمن أنشطة مشروع "تمكين ودعم الأسر لرعاية وحماية الطفولة، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية المحلية"، بقرية المحروسة، وذلك للتوعية بمخاطر الزواج المبكر، ومناهضة ختان الإناث.