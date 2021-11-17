شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعلن فحص 2 مليون و281 ألف طفل بمبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف السمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، إجراء المسح السمعى لـ 2 مليون و281 ألفًا 793 طفلا حديث الولادة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثى الولادة، منذ انطلاق المبادرة فى شهر سبتمبر عام 2019.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم تحويل 132 ألفًا و976 طفلاً لإعادة الفحص مرة ثانية من خلال إجراء اختبار تأكيدى بعد أسبوع من الفحص الأول فى نفس الوحدة، مضيفاً أنه تم تحويل 12 ألفًا و595 طفلًا بعد الاختبار الثانى إلى مستشفيات ومراكز الإحالة والبالغ عددها 30 مركزًا على مستوى الجمهورية، وذلك للتقييم الأعلى وبدء العلاج الطبى أو تركيب سماعة للأذن، أو تحويل الطفل لإجراء عملية زراعة القوقعة لمن تحتاج حالته.

وأشار إلى زيادة عدد مراكز الفحص ضمن المبادرة إلى 3500 وحدة صحية فى جميع محافظات الجمهورية حتى الآن، لإجراء فحوصات الكشف السمعى للأطفال بدايةً من يوم الولادة وحتى عمر 28 يومًا، لافتًا إلى فحص 6470 طفلًا من غير المصريين المقيمين على أرض مصر ضمن المبادرة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

ولفت "عبدالغفار" إلى أن عدم اجتياز الطفل الاختبار الثاني فى أغلب الأحيان لا يعني الإصابة بضعف السمع ولكن يحتاج إلى فحوصات متقدمة فى مراكز الإحالة الخاصة بالمبادرة، مؤكدًا أن الاكتشاف المبكر لضعف أو فقدان السمع يجنب الطفل الإعاقة السمعية ويسهل فرص العلاج.

وذكر "عبد الغفار" أنه تم تحديث شهادة الميلاد وإدراج خانة الفحص السمعى بها، ويتم التسجيل من خلال قاعدة بيانات المواليد وملف التطعيمات، وذلك بهدف إنشاء ملف كامل للطفل يتضمن حالته الصحية والتأكد من سلامته.

ونوه أن الوزارة تستقبل استفسارت المواطنين بخصوص المبادرة على الخط الساخن 15335 الخاص بمبادرات "100 مليون صحة" للاهتمام بالصحة العامة.