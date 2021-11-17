شكرا لقرائتكم خبر عن المجمع المقدس يواصل فعاليات اليوم الثانى من السيمنار بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل اليوم الأربعاء المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فعاليات السيمنار لليوم الثانى على التوالى، بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون، حيث يعقد سيمنار المجمع المقدس تحت عنوان "الناظر إلى أعلى" في مركز لوجوس بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وسيناقش موضوع "التدبير الكنسي والتنمية".

ويشمل اليوم الثاني من السيمنار صلاة القداس الإلهي يعقبه جلسة عن عرض ومناقشة رصد الواقع الكنسي، ثم جلسة عن التدبير الحكيم في الإدارة الرشيدة والحكيمة في الإيبارشية والدير وأدوات أب الأسقف لتحقيقها، ويعقد عقب ذلك ورش عمل عن إدارة الموارد البشرية في الإيبارشية والدير، وإدارة الموارد المالية والمشروعات بالإيبارشية والدير.

وتتضمن موضوعاته عدداً من الموضوعات الخاصة بتطوير العمل الرعوي الكنسي وفقًا لمبادئ الإدارة الحديثة بما يعود بالنفع على الخدمة الكنسية ككل ولا سيما في مجالات الاستثمار الأمثل للموارد والإدارة الفعالة للمشروعات الكنسية. لذا جاء شعار السيمنار "نحو كنيسة مهدفة، مثمرة، نامية" بينما حمل العنوان "الناظر من أعلى" وهو ترجمة لكلمة "أسقف"، ضرورة حرص الرعاة الكنسيين على وضع الرؤية الشاملة للعمل في مقدمة أولوياتهم بشكل دائم.