شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الكاثوليكية تنظم لقاء مع الشباب ضمن مشروع تمكين ودعم الأسر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت صفحة كاريتاس- مصر التابعة للكنيسة الكاثوليكية أن مكاتب كاريتاس- قنا، الأقصر، وأسوان، وبالتعاون مع جمعية "تنمية المجتمع" بقرية المحروسة، قاموا بتنظيم لقاء مع الشباب.

ويأتى ذلك ضمن أنشطة مشروع "تمكين ودعم الأسر لرعاية وحماية الطفولة، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية المحلية"، بقرية المحروسة، وذلك للتوعية بمخاطر الزواج المبكر، ومناهضة ختان الإناث.



مشروع دعم وحماية الأسرة

وفى سياق متصل، اجتمع الأباء الكهنة بالكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، بالكلية الإكليريكية بالمعادى، بمشاركة الأنبا توماس عدلى، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبنى سويف للأقباط الكاثوليك، والأب بيشوى رسمى، مدير الكلية، وعدد من الآباء الكهنة، والذين يطلق عليهم منشطى الدعوات من مختلف إيبارشيات الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر.

وبدأ الاجتماع بالكلمة الافتتاحية، التى ألقاها الأب بيشوى رسمى، ودار اليوم حول موضوع هذا العام "الدعوة والمدعو فى عالم اليوم"، وذلك من خلال 3 محاور رئيسية وهى: مفهوم الدعوة فى ظل المتغيرات الاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية، والسياسية، الدعوة والعالم الرقمى، بالإضافة إلى شخصية المدعو فى ظل المتغيرات الاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية، والسياسية.

وناقش الاجتماع ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، كما تم وضع الرؤية المستقبلية للأمور التي تخص الفترة القادمة.