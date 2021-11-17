شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط عربات تلقى مخلفات هدم في شوارع بولاق الدكرور بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضبطت أجهزة حى بولاق الدكرور بالجيزة، برئاسة المهندس عبد الله نور، عربتان كارو أثناء إلقائها مخلفات هدم بالشارع العمومى، بالمخالفة للقانون، وما ينعكس على تشويه المظهر العام وغلق الطريق، وتم تحرير محضر بالواقعة وتسليم المخالفين لقسم شرطة حى بولاق الدكرور.

كما تحفظ حى بولاق الدكرور على سيارة نقل يقوم سائقها بتفريغ حمولة السيارة على طريق مشرفة بعد مستشفى بولاق الدكرور تم إيداع السيارة مخزن اشغالات حى بولاق الدكرور واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، وذلك بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وفى سياق أخر، واصلت محافظة الجيزة مجهوداتها لمواجهة مخالفات البناء وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية والأراضى أملاك الدولة والتعديات على النيل والمصارف فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء المراكز والمدن.



قامت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة البدرشين بتنفيذ حملة لإزالة التعديات على الأراضى ولاية الموارد المائية والرى (حماية النيل) بالبدرشين ضمن أعمال الموجة الثامنة عشر (المرحلة الثالثة)، حيث جرى تنفيذ 5 قرارات وحالتين فورى بإجمالي مساحة تصل إلى 10 آلاف م تقريبًا.