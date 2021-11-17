شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. الطماطم بـ3.5 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، حيث جاءت اليوم الأربعاء كالتالى:-

‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلوجرام.

‎‏‎- البطاطس 8.5 جنيه.

‎‏‎- البصل الأبيض 5 جنيهات.

‎‏‎- البصل الأحمر بـ 5 جنيهات.

‎‏‎- الكوسة بـ 6 جنيهات.

‎‏‎- الجزر بـ 7 جنيهات.

‎‏‎- الخيار بـ 7 جنيهات.

‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 9 جنيهات.

‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 6.5 جنيه.

‎‏‎- الباذنجان العروس 6.5 جنيه

‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 5.5 جنيه.

‎‏‎- الفلفل الألوان 18 جنيها.

‎‏‎- الليمون بـ 8 جنيهات.

‎- الجوافة بـ 9 جنيهات.

‎- بلح بارحى 34 جنيها.

‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيها.

‎‏‎- تفاح أحمر إيطالى 28 جنيها.

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