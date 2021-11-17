شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار نقل مقر محاكم مجلس الدولة بقنا للمجمع الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، قرار المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، بشأن نقل مقر دوائر محكمة القضاء الإداري والمحكمتين الإداريتين والمحكمة التأديبية، ودوائر هيئة مفوضي الدولة بمحافظة قنا، إلى مقر جديد بدلا من المقر الحالي.

وتضمن قرار رئيس مجلس الدولة رقم 828 لسنة 2021، نقل مقر دوائر محكمة القضاء الإداري والمحكمتين الإداريتين والمحكمة التأديبية، ودوائر هيئة مفوضي الدولة بمحافظة قنا من المقر الحالي بمبنى نقابة المحامين بشارع نادي البحر إلى مجمع محاكم مجلس الدولة الجديد بقنا بشارع 26 يوليو بجوار ميدان الدولفين، وذلك اعتبارا من 1 يناير 2022.



قرار مجلس الدولة