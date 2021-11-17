الجريدة الرسمية تنشر 5 قرارات بالإذن لمواطنين بالتجنس بجنسيات أجنبية

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القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، 5 قرارات لوزارة الداخلية بالإذن لعدد من المواطنين المصريين بالتجنس بجنسيات أجنبية مختلفة، مع السماح لبعضهم الاحتفاظ بالجنسية المصرية وعدم احتفاظ البعض الآخر بها.

وشملت القرارات المنشورة في الجريدة الرسمية أرقام 1993 لسنة 2021، 1994 لسنة 2021، و1995 لسنة 2021، و1997 لسنة 2021، 1998 لسنة 2021.

يذكر أن المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه "لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون.

ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، متى أذن له فى ذلك زوال الجنسية المصرية عنه، ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته فى إفـادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية".



قرار وزارة الداخلية رقم 1993



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قرار وزارة الداخلية رقم 1994



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قرار وزارة الداخلية رقم 1995



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قرار وزارة الداخلية رقم 1997



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قرار وزارة الداخلية رقم 1998