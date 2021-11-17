شكرا لقرائتكم خبر عن مركز بحوث الصحراء يوزع تقاوى القمح بالمجان على مزارعى جنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل مركز بحوث الصحراء الدور التنموى بمحافظة جنوب سيناء فى إطار توجهات الدولة لدعم المزارعين بالمناطق الصحراوية، وذلك بعد تكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للمركز، باستمرار وتكثيف جهوده لدعم التنمية الزراعية بمحافظة جنوب سيناء.

وتم توفير 5 طن من تقاوى القمح صنف جيزه 171 وتوزيعها على المزارعيين بالمجان فى إطار الاهتمام بالدراسات الخاصة بمواجهة التغيرات المناخية وبالتعاون مع الادارة المركزية لانتاج التقاوى تم اختيار صنف القمح جيزه 171 لما يتميز به من انتاجية عالية، كما أنه من السلالات المتحملة للظروف البيئية ومقاوم للصدأ، وهو من أخطر الأمراض التى تصيب القمح.

أوضح الدكتور ايهاب زغلول رئيس محطة بحوث جنوب سيناء انه بالتنسيق مع مديرية الزراعة بجنوب سيناء تم توزيع التقاوي على المزارعين ومتابعة عمليات الزراعة، وتقديم الإرشادات الخاصة بتنفيذ الممارسات الزراعية التى تناسب الظروف البيئية بالمحافظة.

وأكد الدكتور محمد عبدالسلام أستاذ الوراثة المساعد بالمركز ونائب رئيس محطة بحوث جنوب سيناء، على تقديم كل الدعم للمزارعين، والتواصل المستمر من خلال تنفيذ الحقول الإرشادية والقوافل التوعوية.