شكرا لقرائتكم خبر عن نظافة القاهرة تضبط سيارة تلقى مخلفات الهدم بالمحاور المرورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضبطت هيئة نظافة القاهرة إحدى سيارات النقل التى تقوم بإلقاء مخلفات البناء والرتش فى محور المشير محمد على فهمى، وذلك بتواجد اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة، حيث تنفذ الهيئة أعمال رفع التراكمات ومخلفات البناء والهدم والرتش الموجودة بطول محور المشير محمد علي فهمي.

وفى السياق، تستكمل هيئة نظافة القاهرة أعمال رفع مخلفات وتجريد الأتربة بمحور الشهيد القادم من الدائري قطاع مدينة نصر، حيث تم الانتهاء من رفع التراكمات بمعرفة الإدارة المركزية للنظافة تحت إشراف المهندس ممدوح اليماني، بمعدات وسيارات الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة.

كما تقوم الورش الإنتاجية بتركيب الأسوار الخارجية لمدخل عزبة خير الله بمصر القديمة بعد تصنيعه بالورش الإنتاجية بالدراسة والبدء في دهانه بعلم مصر، كما قامت الإدارة المركزية للنظافة قطاع الجنوبية برفع مخلفات البناء والهدم والرتش وتجريد الأتربة بكل أنحاء المنطقة المحيطة بعزبة خيرالله ومن أمام المقابر وتسوية الأرض وتحسين المظهر العام للمنطقة.

كما شفطت فرق العمل بالإنقاذ المركزي، المياه الجوفية بمنطقة مقابر الخليفة وتسوية الأرض وتحسين المظهر أمام المقابر، وفي نفس السياق قامت المركزية للتجميل بزراعة أسفل الكباري ومحاور متحف الحضارات والخيالة وعين الحياة وصلاح سالم لإظهار المنطقة بالمظهر اللائق بجميع المحاور والميادين .