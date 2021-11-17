شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تطبيق منظومة النظافة الجديدة بأحياء السلام أول وعين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت محافظة القاهرة تطبيق منظومة النظافة الجديدة بحى عين شمس، وحى السلام أول، شرق القاهرة، حيث تسلمت الشركة المسئولة عن الجمع المنزلى وأعمال النظافة بالشوارع، الحى وبدأت العمل برفع المخلفات وتنظيف الشوارع والجمع السكنى، تحت إشراف الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، وبالتعاون مع وزارتى التنمية المحلية والبيئة.

وبدأت محافظة القاهرة تسليم أحياء المنطقتين الغربية والشرقية لشركتى نظافة لتولى مسئولية أعمال النظافة بهم، على أن تتولى هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، أعمال النظافة بأحياء المنطقتين الشمالية والجنوبية، مع متابعة أعمال الشركتين، بالتعاون مع الأحياء، وبدأت هيئة النظافة تسليم الأحياء تباعا للشركتين، ليتم البدء بحى مصر الجديدة ثم مدينة نصر، ثم المطرية وباقى الأحياء تباعا بالمنطقة الشرقية.

وفى السياق، شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على ضرورة إعلان هيئة النظافة حالة الطوارئ خلال الفترة القادمة بصفة مستمرة لإنجاح المنظومة الجديدة ووجود خطة محددة ومحكمة للتعامل معها لتجنب إهدار الجهد والوقت، ويتم فيها توزيع الأدوار والمسئوليات ويتبعها المراقبة الصارمة لتتم المحاسبة، مع تحديد مهام كل عامل ودوره بدقة، بالإضافة إلى تفعيل دور وحدة الرصد البيئى وتواجد أفرادها على مدار الـ 24 ساعة لرصد أى مخالفات.