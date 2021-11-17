شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة توزع هدايا على الأطفال المرضى فى مستشفى جامعة أسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت مديرية أمن أسيوط، زيارة إلى (مستشفى الأطفال بجامعة أسيوط)، ومشاركة الأطفال الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الطفل وتقديم بعض الهدايا العينية لهم احتفالاً بتلك المناسبة، ولاقى ذلك استحساناً من الأطفال، وأعربوا عن سعادتهم لمشاركة وزارة الداخلية لهم الاحتفال بتلك المناسبة.

جاء ذلك فى إطار الدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع كافة أطياف وفئات المجتمع، والتواصل الفعال بما يُسهم فى تعميق أواصر الثقة وتعزيز قيم التضامن والتكافل والترابط بين رجال الشرطة والمواطنين.